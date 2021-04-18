الاختيار 2 يوثق لحظات مخيفة عاشتها مصر

2021/04/18 | 09:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت الحلقة الخامسة من المسلسل المصري "الاختيار 2"، مساء السبت، لحظات مخيفة عاشتها مصر في يوم فض اعتصامي رابعة ونهضة مصر يوم 14 أغسطس 2013.

وأظهرت بعض لقطات الفيديو التي عرضت خلال الحلقة الخامسة إطلاق عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي النار على أفراد الشرطة المصرية.

وبعد عرض الحلقة الخامسة، اكتسح هاشتاغ #الاختيار2 موقع تويتر في مصر، وبات حديث رواد وسائل التواصل الاجتماعي في أكثر من دولة عربية.

اقتحام مركز شرطة كرداسة

وألقى مسلسل "الاختيار 2" الضوء على اقتحام العناصر الإرهابية لمركز شرطة كرداسة تزامنًا مع فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، وذلك بعد أن حاول ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة فض التجمهر، إلا أن العناصر الإخوانية أطلقت الأعيرة النارية، واستخدموا سلاح "أر بى جى" في اقتحام مركز شرطة كرداسة.

وفي تلك الأثناء، بدأت وقائع المذبحة بالاعتداء على رجال وأفراد الشرطة والتمثيل بجثث بعضهم، ما أسفر عن مقتل مأمور قسم شرطة كرداسة العميد محمد جبر ونائبه العقيد عامر عبد المقصود ومعاون المباحث النقيب محمد فاروق، حيث فقد بلغ عدد ضحايا المجزرة 14 ضابطا وفرد شرطة من قوة مركز شرطة كرداسة.

قصة أم المتطرفين في كرداسة

وخلال الحلقة ظهرت الإرهابية سامية شنن إحدى المتهمين في واقعة الهجوم على مركز شرطة كرداسة.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية أن سامية حبيب محمد شنن "بائعة الفاكهة" المرأة الوحيدة المتهمة في القضية رقم 12749 لسنة 2013، المعروفة باسم "مذبحة كرداسة".

وأفادت التحقيقات بأنها اشتركت مع آخرين في قتل 14 من ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة، حيث توجهت المتهمة لمحيط مركز الشرطة وشاركت في حصاره وقذفه بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وسحب الضباط إلى خارج مقر المركز، وطعنهم بالأسلحة البيضاء، فيما أطلق آخرون أعيرة نارية أودت بحياتهم.

وكشف مشهد في مسلسل "الاختيار 2"، إعطائها كمية من "ماء النار" لأحد أفراد الشرطة وهو يحتضر، فيما تعدت على جثتي العميد محمد جبر والعقيد عامر عبد المقصود.

وظلت سامية شنن مختبأة حتى أُلقي القبض عليها، وظهرت في أحد الأماكن الشرطية بعد القبض عليها من منزلها خلال حملة مكبرة استهدفت تطهير كرداسة من العناصر الإرهابية، التي بدأت في 19 سبتمبر 2013، واقتيدت بعدها إلى سجن النساء بالقناطر.

وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، حكما بمعاقبة سامية شنن، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض عام 2018، ليصبح باتا ونهائيا، كما عاقبت محكمة النقض 20 إرهابيا بالإعدام وآخرين بالسجن المشدد والمؤبد.

مسلسل "الاختيار 2" أخرجه بيتر ميمي من تأليق هاني سرحان، ويقوم ببطولته كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وبشرى وإياد نصار، ونجوم آخرين.

PUKmedia وكالات

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