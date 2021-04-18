الزوراء يعول على نجومه في عبور حاجز الميناء اليوم في الممتاز

2021/04/18 | 09:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتختتم في بغداد اليوم الأحد، مباريات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم باقامة لقاءين.حيث يحتضن ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً لقاءً مهماً يجمع الزوراء الوصيف مع ضيفه الميناء صاحب المركز الثاني عشر، في مواجهة يسعى فيها النوارس لتقليل فارق النقاط الذي يفصله عن غريمه اللدود فريق القوة الجوية المتصدر املاً في بلوغ الصدارة والمنافسة على لقب الدوري للموسم الحالي .ويعول المدير الفني للزوراء راضي شنيشل على نجومه المخضرمين في مهمة اليوم خصوصاً وهو يخوض اللقاء بنشوة الفوز على الصناعات الكهربائية بهدف نظيف في آخر اختبار له ضمن المنافسة المحلية. وفي لقاء آخر يحتضنه ملعب بغداد في تمام الساعة الرابعة عصراً يحل فريق الصناعات الكهربائية السادس عشر ضيفاً ثقيلاً على فريق أمانة بغداد صاحب المركز التاسع في مهمة يرنو فيها كلا الطرفين الى الخروج بنتيجة إيجابية تعزّز موقعهما في الترتيب وخاصة الأول الذي يسعى لبقاء فريقه ضمن المنطقة الآمنة التي تعزّز بقائه ضمن دوري الأضواء .

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