2021/04/18 | 09:45 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أبدى قائد فريق نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سعادته الكبيرة بفوز فريقه برباعية نظيفة على أتلتيك بيلباو، أمس السبت، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.وقال ميسي، الذي سجل الهدفين الثالث والرابع، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “من الجميل جدا التتويج بهذا اللقب.إنه يوم سعيد للغاية لهذه المجموعة”.وأوضح: “إنه أمر مميز جدا أن أكون قائدا للنادي، وهي كأس مميزة بالنسبة لي”.وتابع: “إنه لأمر محزن أننا لا نستطيع الاحتفال وسط جماهيرنا نظرا للوضع الذي نعيشه، وهو أمر مؤسف، فالألقاب دائما مميزة والجماهير تحب الاستمتاع بها”.وأضاف النجم الأرجنتيني: “بداية النصف الأول من الموسم كانت صعبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تعليق لميسي بعد تتويج برشلونة بكأس إسبانيا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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