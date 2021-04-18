القبض على متعاطي كرستال وسط بغداد

2021/04/18 | 09:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الأحد، عن القبض على سائق دراجة دليفري، بحوزته كرستال (ميثافيتامين) وحشيشة، في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.وذكرت الوكالة في بيان، أنه “في الساعة 200 من صباح يوم الأحد، وأثناء إجراء ممارسة أمنية ضمن تقاطع سبع قصور، منطقة الكرادة داخل، من قبل دوريات نجدة الكرادة، تم ايقاف […]

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