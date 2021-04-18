الصحة: المئات يتوجهون يومياً لأخذ لقاح كورونا وهناك مليون و300 جرعة قادمة

2021/04/18 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

حدد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الأحد (18 نيسان 2021)، موعداً لوصول مليون و300 ألف جرعة من لقاح كورونا عبر مرفق كوفاكس إلى العراق.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "منافذ التلقيح المنتشرة في بغداد والمحافظات تشهد يومياً توافد المئات من المواطنين لأخذ جرعات اللقاح ضد كورونا لضمان سلامتهم وتحصينهم".

وأضاف، أن "دفعات جديدة من اللقاحات ستصل نهاية الشهر الحالي، تبلغ مليونا و300 ألف جرعة عبر مرفق كوفاكس، مع استمرار تجهيز لقاحي فايزر وسينوفارم الصيني أسبوعياً، إذ وُزعت خلال اليومين الماضيين 200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم بين منافذ الصرف في بغداد والمحافظات".

ويوم أمس السبت، أكد مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض عبد الأمير الحلفي، أن العراق تعاقد على ثلاثة ملايين جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا، معلناً رغبة الصحة برفع العدد إلى 6 ملايين.

وقال الحلفي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوزارة تعاقدت على ثلاثة ملايين، وننوي رفع الكمية إلى ستة ملايين جرعة من لقاح فايزر".

وأضاف، أن "طريقة تجهيز لقاح فايزر إلى العراق اسبوعية، والشركة لديها خطة لإعطاء اللقاح بشكل أسبوعي"، مبيناً أن "ألعراق سيتلقى 25 ألف جرعة جديدة، وان الكميات التي ترسلها فايزر إلى العراق غير محددة".

وتابع الحلفي، أن "اللقاحات التي يتلقاها العراق، توزع على جميع المحافظات"، مشيراً إلى أن "فايزر قد تزيد عدد الجرعات خلال الأيام المقبلة".

وأشار، مدير الصحة العامة، إلى أن "اللجان العلمية عقدت اجتماعاً لتحديد الفئات العمرية ليصبح اللقاح متاحاً إلى جميع فئات المجتمع".

وكان العراق، قد تلقى خلال الأيام الماضية أكثر من 49 ألف جرعة من لقاح فايزر الأمريكي المضاد لكورونا.

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