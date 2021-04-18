2021/04/18 | 09:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأحد إن إسرائيل واليونان وقعتا "أكبر صفقة" دفاعية بينهما.

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