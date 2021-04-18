شورش خالد يُقدمّ أوراق اعتماده إلى الرئيس الصيني

2021/04/18 | 10:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم السفير شورش خالد سعيد أوراق اعتماده سفيراً مُقِيم ومُفوّضاً فوق العادة لجمهوريّة العراق إلى رئيس جمهوريّة الصين الشعبية شي جين بينغ، مع عدد من سفراء البعثات الدبلوماسية الجدد في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين.

والقى الرئيس الصيني بعد إتمام مراسيم تسلّيم أوراق الاعتماد كلمة ترحيبية بالسفراء الحاضرين وطلب نقل تحياته وتمنياته الطيبة لرؤساء بلدانهم، وذكر أنه خلال العام الماضي عمل الشعب الصيني مع شعوب الدول الأخرى لمكافحة جائحة (كوفيد -19)، ليمثل ذلك فصلاً جديداً في تاريخ التعاون الودي العالمي.

ونقل السفير شورش في مراسيم تقديم أوراق اعتماده تحيات فخامة رئيس جمهوريّة العراق الدكتور برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الرئيس شي جين بينغ، ورغبة العراق في المُضي قدماً بتطوير العلاقات الثنائيّة، والمزيد من التعاون في المجالات كافة بين بغداد وبكين.

واعرب عن شكره وتقديره للدعم الذي قدّمته جمهوريّة الصين الشعبية إلى العراق، ولاسيّما المُستلزمات الطبّية، واللقاحات التي أرسلتها مُؤخّراً إلى وزارة الصحّة للحد من تفشّي فايروس كورونا.

PUKmedia

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