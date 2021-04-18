انفجار في أربيل.. ومصدر يكشف الشخصية المستهدفة

2021/04/18 | 10:10 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، الاحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت منتسبا امنيا في البيشمركة بمحافظة أربيل.

وقال المصدر لـ NRT عربية (18 نيسان 2021)، ان "انفجارا بواسطة عبوة ناسفة استهدف عجلة لمنتسب امني في ناحية سيدكان شمالي اربيل ، ادى الى اصابة المستهدف بجروح".

واضاف المصدر انه "تم نقل المنتسب الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم فتح تحقيق بملابسات الحادث".

واشار الى ان "المنطقة التي انفجرت فيها العبوة يتواجد داخلها عناصر من حزب العمال الكوردستاني"، دون مزيد من التفاصيل.

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