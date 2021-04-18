شرطة المثنى تقتحم مشاجرة بالاسلحة الخفيفة والسكاكين

2021/04/18 | 10:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مديرية شرطة المثنى، الأحد، القبض على طرفي مشاجرة استخدمت فيها أسلحة خفيفة بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (18 نيسان 2021)، إن "شرطة الرميثة تمكنت من القاء القبض على طرفي مشاجرة استخدمت فيها أسلحة خفيفة وذلك بعد ورود اخبار عن طريق الخط الساخن (150) بوجود مشاجرة استخدم فيها سلاح خفيف وآلات جارحة في منطقة حي الشهداء بالقضاء، مشيرة إلى اصابة شخصين جراء الاشتباك".

وأضاف البيان، أنه "قامت بتشكيل قوة من المركز والانتقال الى محل الحادث"، مشيرا الى انه "بوقت قياسي تمت السيطرة على الاوضاع والقاء القبض على طرفي المشاجرة، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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