الرشيد يحذر من مواقع وهمية للتقديم على السلف المالية

2021/04/18 | 10:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذر مصرف الرشيد الحكومي، اليوم الأحد، كافة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمتقاعدين والمستفيدين، من الدخول على الروابط والمواقع الوهمية للتقديم على السلف الشخصية.وذكر المكتب في بيان، أن “هناك مواقع قامت بسرقة بيانات بعض الراغبين بالتقديم على السلف من خلال نشرها روابط وأرقام هواتف وهمية اذ نحذر من ذلك ونبين ان الرابط الرسمي والوحيد […]

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