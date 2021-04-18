2021/04/18 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني حَمَلَ القرن الحادي والعشرين مجمل المذاهب الفلسفية والمعرفية والنظريات والاكتشافات العلمية، التي جرت منذ حوالي منتصف القرن العشرين ما بعد الحرب العالمية الثانية عموماً، وصولاً إلى انهيار الاتحاد السوفييتي وبلدان المنظومة الاشتراكية نهاية القرن خصوصاً، حيث انتشرت في الغرب الرأسمالي الفلسفات النقدية والوضعية والبنيوية والتفكيكية وما يسمى بفلسفات مابعد الحداثة التي جسدت انحراف الفلسفة، على يد العديد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نظرة على فلسفة القرن الحادي والعشرين - غازي الصوراني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نظرة على فلسفة القرن الحادي والعشرين - غازي الصوراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).