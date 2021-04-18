مقاطعة الانتخابات خطأ كبير بحق الشعب - فلاح أمين الرهيمي

2021/04/18 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الانتخابات النيابية حق دستوري للمواطن في اختيار من يمثله في مجلس نواب الشعب في البرلمان ويطلق عليهم السلطة التشريعية التي تمثل الشعب والدفاع عن حقوقه وصيانتها والمحافظة عليها أمام السلطة التنفيذية التي هي والسلطة التشريعية والسلطة القضائية يطلق عليها الدولة.



والسلطة التشريعية تأسست للدفاع والمحافظة على حقوق الشعب ومراقبة السلطة التنفيذية (الحكومة) باعتبارها مؤسسة خدمية للشعب تستثمر الأرض التي تعود ......





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