الرشيد : يحذر من مواقع وروابط وهمية للتقديم على السلف الشخصية

2021/04/18 | 10:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعحذر مصرف الرشيد،اليوم الاحد، من مواقع وروابط وهمية للتقديم على السلف الشخصية.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن "هناك مواقع قامت بسرقة بيانات بعض الراغبين بالتقديم على السلف من خلال نشرها روابط وارقام هواتف وهمية ونحذر من ذلك". واضاف ،أن "الرابط الرسمي والوحيد منشور على الصفحة الرسمية للمصرف وكذلك صفحة الفيس بوك ويخلو المصرف مسؤوليته وعلاقته باي جهة تدعي اعتمادها من قبل المصرف".

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