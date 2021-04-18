2021/04/18 | 10:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني حذر مصرف الرشيد، اليوم الاحد، منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمتقاعدين من الروابط والمواقع الوهمية للتقديم على السلف الشخصية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “هناك مواقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرشيد يحذر من مواقع وروابط وهمية للتقديم على السلف الشخصية المركز الخبري الوطني.

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