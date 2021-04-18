2021/04/18 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة الطقس: درجات الحرارة تقترب من 40 مئوية بدءاً من اليوم

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