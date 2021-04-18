2021/04/18 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر مصرف الرشيد، اليوم الأحد، كافة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمتقاعدين والمستفيدين الدخول على الروابط والمواقع الوهمية للتقديم على السلف الشخصية.

واوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "هناك مواقع قامت بسرقة بيانات بعض الراغبين بالتقديم على السلف من خلال نشرها روابط وارقام هواتف وهمية اذ نحذر من ذلك".

وأضاف، "ونبين ان الرابط الرسمي والوحيد منشور على الصفحة الرسمية للمصرف وكذلك صفحة الفيس بوك ويخلو المصرف مسؤوليته وعلاقته باي جهة تدعي اعتمادها من قبل المصرف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يحذر الموظفين والمتقاعدين والمنتسبين من ’’سلف وهمية’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يحذر الموظفين والمتقاعدين والمنتسبين من ’’سلف وهمية’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).