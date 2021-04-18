2021/04/18 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، أسعار بيع وشراء الدولار، خلال تداولات اليوم الأحد (18 نيسان 2021)، بمكاتب الصيرفة في محافظات بغداد وأربيل والبصرة.وجاء سعر بيع المئة دولار في بورصة الكفاح بـ 147,950، أما في الصيرفات بالعاصمة بغداد فجاء سعر شراء المئة دولار بـ 147,500 أما سعر البيع بـ 148,500.

أما في بورصة أربيل، مركز إقليم كردستان، فجاء سعر بيع المئة دولار بـ 148,300 ديناراً، بينما في محافظة البصرة، فبلغ سعر بيع المئة دولار بـ 148,150 ديناراً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل والبصرة لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل والبصرة لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).