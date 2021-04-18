بثلاث رصاصات من سلاح ’كلاشنكوف’.. أب يقتل أبنه في ذي قار

2021/04/18 | 10:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قارأفاد مصدر في شرطة ذي قار، اليوم الأحد، بأن رجلاً أقدم على قتل ولده العشريني داخل منزله ولاذ بالفرار.

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وقال المصدر لـ"ناس"، (18 نيسان 2021)، إن "المتهم (غ.ع.ح) مواليد 1963 وهو متقاعد أقدم على قتل ولده (أ.غ.ع) مواليد 2000 بإطلاق النار عليه في منزله بمنكقة الاسكان الصناعي بسبب خلافات عائلية".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة توجهت لمحل الحادث وعثرت على ثلاثة ظروف لإطلاقات نارية من سلاح بندقية كلاشينكوف، فيما لاذ الأب بالفرار وما يزال البحث عنه جارياً ".

وتابع، "تم نقل جثة القتيل إلى الطب العدلي لغرض اكمال الإجراءات القانونية واصدار شهادة الوفاة قبل تسليمه لذويه".

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