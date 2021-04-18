الرشيد يحذر من مواقع وهمية تدعي منح السلف

2021/04/18 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حذر مصرف الرشيد، الاحد، من مواقع وروابط وهمية للتقديم على السلف الشخصية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك مواقع قامت بسرقة بيانات بعض الراغبين بالتقديم على السلف من خلال نشرها روابط وارقام هواتف وهمية ونحذر من ذلك".

واضاف أن "الرابط الرسمي والوحيد منشور على الصفحة الرسمية للمصرف وكذلك صفحة الفيس بوك ويخلو المصرف مسؤوليته وعلاقته باي جهة تدعي اعتمادها من قبل المصرف".

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