2021/04/18 | 10:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم 3 ملايين و9 آلاف حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 140 مليونا حتى الآن.وسجلت الولايات المتحدة (المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات) أكبر حصيلة وفيات بلغت نحو 567 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات فيها 31 مليونا.وحصد الوباء في البرازيل (المرتبة الثانية) حياة نحو 372 ألف شخص حتى الآن، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى نحو 14 مليونا.وتأتي المكسيك في (المرتبة الثالثة) من حيث عدد الوفيات، حيث سجلت حوالي 213 ألف حالة وفاة وأكثر من 2.3 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.وفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أميركا تواصل الصدارة..



قائمة بالدول الأكثر تضرراً من جائحة كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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