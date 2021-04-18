2021/04/18 | 10:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذر مصرف الرشيد،اليوم الاحد، من مواقع وروابط وهمية للتقديم على السلف الشخصية.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان أن “هناك مواقع قامت بسرقة بيانات بعض الراغبين بالتقديم على السلف من خلال نشرها روابط وارقام هواتف وهمية ونحذر من ذلك”.واضاف ،أن “الرابط الرسمي والوحيد منشور على الصفحة الرسمية للمصرف وكذلك صفحة الفيس بوك ويخلو المصرف مسؤوليته وعلاقته باي جهة تدعي اعتمادها من قبل المصرف”.

التالي

منذ ساعتين

العراق يضاعف تعاقداته مع شركة فايزر

منذ ساعتين

النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على مدير بإحدى الشركات الحكومية

منذ 15 ساعة

السعودية تحذر من ظاهرة فلكية اليوم..



قد تسبب العمى

منذ 15 ساعة

عطل واسع يصيب موقع “تويتر”

منذ 16 ساعة

Urbanista تعلن عن سماعات لاسلكية تشحن نفسها بالطاقة الشمسية

منذ 23 ساعة

أسعار صرف الدولار في العراق اليوم السبت

منذ يومين

منافِسة رخيصة الثمن لساعات آبل تظهر في الأسواق

منذ يومين

انفصال جينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز بعد علاقة جمعتهما 4 سنوات

منذ يومين

انتشال جثث 20 مهاجراً شرق سواحل تونس

منذ يومين

تعليق بوغبا بعد تأهل يونايتد لنصف نهائي “اليوروبا ليغ”

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يحذر من مواقع وروابط وهمية للتقديم على السلف الشخصية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يحذر من مواقع وروابط وهمية للتقديم على السلف الشخصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).