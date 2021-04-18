المفوضية تجدد التزامها باجراء الانتخابات في موعدها المحدد

2021/04/18 | 10:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التزامها في إنجاز المهام الموكلة إليها بإجراء انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة تنال رضى وقبول الناخبين والمجتمع الدولي، مشددة على ان يوم 10/10/2021، هو موعد حتمي لاجراء الانتخابات لارجعة عنه.

وقالت مفوضية الانتخابات في بيان: حيث انطلقت المفوضية منذ 2/1/2021 بأولى مراحل العملية الانتخابية، المتمثلة بمرحلة تحديث سجل الناخبين البايومتري التي استمرت لأكثر من (3) أشهر، وهي أطول فترة مقارنة مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، فالمفوضية سعت في عملها خلال فترة تحديث سجل الناخبين إلى إتاحة الفرصة لتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين، وعليه اصدر مجلس المفوضين قرارا يقضي بعدم تمديد فترة التحديث كون المفوضية ملتزمة بالجدول العمليات والتوقيتات الزمنية والتي يجب أن تنفذ جميع فقراته وصولاً إلى يوم الاقتراع العام.

واضاف البيان: كما ان عملية التحديث مرتبطة بعدة مهام تتابعية منها عملية تقاطع بيانات الناخبين المسجلين.



وإرسالها إلى الشركة (اندرا) الاسبانية المكلفة بطباعة بطاقة الناخب البايومترية وبالتالي سيتم استقبال البطاقات مركزياً وتوزيعها على مكاتب المحافظات الانتخابية بعد إجراء عملية الفحص للبطاقات.



فضلا عن عملية توزيع الناخبين على محطات ومراكز الاقتراع، لمعرفة الأعداد النهائية والتي سيتم على أساسها التعاقد لتجهيز المواد اللوجستية لكل مركز ومحطة الاقتراع.

واضاف البيان: مع انتهاء المدة المحددة في 15/4/2021، أسفرت عملية التحديث عن (1.733.030) ناخبًا محدثًا لبياناته من ضمنهم الناخبون النازحون الذين بلغ عددهم (27771) ناخبًا، وبهذا يصبح عدد المسجّلين بايومتريًا (16.311.965) ناخبًا، فضلاً عن توزيع البطاقات البايومترية على الناخبين والبالغ عددها (13.755.061) بطاقة، وجرت عملية التحديث بوجود (4944) مراقبا من منظمات المجتمع المدني المحلية و(7432) من وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية.

واوضح البيان: في إطار استعدادات المفوضية للانتخابات، وقّع رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف مع ووزير التجارة، مذكرة تفاهم بين المؤسستين في مقر وزارة التجارة، لتقديم الدعم للمفوضية في مجال استكمال إجراء الانتخابات وتثقيف الناخبين من خلال نشر المواد الإعلامية المُعدة من قبل المفوضية، والتي تحثّ على المشاركة في يوم الاقتراع، وذلك بنشرها على المواقع الرسمية التابعة للوزارة وتشكيلاتها، إضافة إلى التعاون المشترك بين المفوضية ووزارة التجارة في موضوع تبادل البيانات بشأن المتوفين وتشكيل لجنة مركزية مهمتها وضع آلية تبادل البيانات الالكترونية المرتبطة بين قاعدة البطاقة التموينية وقاعدة بيانات سجل الناخبين المُحدث وفقاً للتسجيل البايومتري.

وقال البيان: تعمل مفوضية الانتخابات حاليًا على حذف بيانات الناخبين المتوفين من سجل الناخبين وإتلاف بطاقاتهم البالغ عددها (97.000) بطاقة؛ بناءً على ما حدّثَ الناخب العراقي من حالات حذف للأشخاص المتوفين وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والتجارة في حصر أعداد الناخبين المتوفين.

وقال البيان: تماشيا مع مقتضيات المؤتمر الموسع الذي عقدته المفوضية برئاسة رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف ورئيس الإدارة الانتخابية وأعضاء مجلس المفوضين والمدراء العامين مع ممثلي الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين الأفراد في مبنى المحكمة الاتحادية، لمناقشة محاور عدة تضمنت إجراءات الاقتراع العام والخاص وإجراءات تسجيل الأحزاب والتحالفات السياسية، فضلا عن آلية تقديم قوائم المرشحين للمقاعد العامة والمكونات.



وخلال المؤتمر طرحت الأحزاب السياسية والمرشحون صعوبة إتمام ما عليهم من أوليات مطلوبة للتسجيل بسبب الجائحة والظرف الصحي.



وعليه أصدر مجلس المفوضين قرارا قاضياً بتوحيد مدة استقبال قوائم المرشحين مع تسجيل التحالفات السياسية لغاية 1/5/2021.

واضاف البيان: مع استمرار مفوّضية الانتخابات بعملية تسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية، جرى منح إجازة تأسيس لـ (253) حزبًا سياسيًّا، كما بلغ عدد طلبات التسجيل للأحزاب التي هي قيد التأسيس نحو (63) طلبًا، في حين بلغ عدد طلبات الأحزاب التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة (118) حزبًا، كما أبدت (11) تحالفات رغبتها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة من أصل (32) تحالفًا سياسيًّا مصدّقًا عليه، و(12) تحالفًا قيد التسجيل.



وأما ما يتعلّق بالمرشّحين الأفراد، فقد بلغ عددهم (478) مرشحًا، من ضمنهم (5) مرشّحين من المكون الأيزيدي، و(8) آخرين من المكون الصابئي المندائي، و(9) مرشحين من المكون الكورد الفيليين و(7) مرشحين من المكون المسيحي، بما فيهم (140) مرشحًا من الأحزاب السياسية، و(4) مرشحين من التحالفات السياسية.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس_المفوضين على السماح للأحزاب السياسية (ممن أرسلت ملفاتها إلى الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة) قبل (5) أيام من تاريخ 17/4/2021 بإبداء رغبتها بالمشاركة في الانتخابات بناء على قبول طلب التأسيس قبولاً مشروطاً بإجابة الهيئة المذكورة فيما بعد، لإتمام متطلبات الحزب على أن تستكمل هذه المتطلبات خلال (90) يوماً من قبول الطلب قبولاً مشروطاً.

وضمن استعدادات المفوضية ليوم الاقتراع، فإنها عملت على وضع خطة عمل لإجراء المحاكاة لعملية الاقتراع يتم من خلالها فحص عمل جميع الأجهزة الالكترونية المستخدمة يوم الانتخاب الفعلي (أجهزة تسريع النتائج وأجهزة التحقق الالكتروني واجهزة ارسال النتائج) من قبل الشركة الفاحصة تحت إشراف اللجان الفنية في مفوضية الانتخابات وبحضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية (UNAMI)، للتأكد من سرعتها ودقة عملها يوم الاقتراع.



حيث تضمنت الخطة عدداً من عمليات المحاكاة وتوقيتاتها الزمنية وأعداد المحطات في كل عملية محاكاة, كما ستكون المحاكاة حقيقية تستخدم فيها أجهزة تحقق الكترونية كاملة مع برمجتها، محملة بالبيانات المطلوبة لعملية المحاكاة وأجهزة تسريع النتائج مع ملحقاتها وبرمجياتها وتستخدم أوراق اقتراع خاصة لهذا الغرض، وسيتم كتابة كلمة (محاكاة) على جميع واجهات البرامج والتقارير الصادرة عن الأجهزة الالكترونية في عمليات المحاكاة، جاء ذلك ضمانًا لنزاهة وعدالة انتخاب مجلس النواب العراقي بتاريخ 10/10/2021.

PUKmedia اعلام مفوضية الانتخابات

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