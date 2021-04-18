عاجل: قوة أمنية تعتقل رئيس حزب الحل جمال الكربولي

2021/04/18 | 10:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن قوة أمنية قامت بأعتقال رئيس حزب الحل، جمال الكربولي من منزله في بغداد.وقال المصدر لـ”عراقي نيوز” ان “قوة امنية قامت صباح اليوم بتطويق منزل رئيس حزب الحل جمال الكربولي في بغداد واعتقاله”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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