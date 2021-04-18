القبض على قط يهرب المخدرات إلى أحد سجون بنما

2021/04/18 | 10:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت سلطات بنما عن ضبطها قطا كان يستخدم لتهريب المخدرات إلى أحد السجون.وتم ضبط القط الذي كان قد علق برأسه كيس صغير، بالقرب من سجن نويفا إسبيرانزا الذي يضم أكثر من 1700 سجين في مقاطعة كولون الكاريبية على بعد نحو 80 كيلومترا إلى شمال العاصمة بنما.وأوضح المدير العام لهيئة السجون في […]

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