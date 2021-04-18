برلماني عراقي لوزير المالية: لا تقترب من رواتب الموظفين.. ما يفعله نسفٌ للقانون والدستور

2021/04/18 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

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البعيجي : اي استقطاع برواتب الموظفين هو نسف لقوانيين البرلمان وتشريعاتة التي صوت عليها استغرب النائب المستقل منصور البعيجي اصرار وزير المالية على فرض رايه من خلال تقديم طلب الى مجلس الوزراء بفرض ضريبة استقطاع على رواتب الموظفين بعد ان صوت مجلس النواب على الغاء هذه الفقرة التي تمس رواتب الموظفين في موازنة العام الحالي وتم الغائها .مشيرا الى ان على وزير المالية ان يترك رواتب الموظفين وعدم المساس بها نهائيا خصوصا وان اسعار النفط قد تعافت وارتفعت كثيرا ولايوجد سبب لاعادة طلب فرض ضريبة على رواتب الموظفين لانه امر غير مقبول ولن نسمح به نهائيا .وقال النائب منصور البعيجي في بيان صحفي على رئاسة البرلمان ان تتدخل سريعا وتقول كلمتها الفصل بخصوص الاستقطاع برواتب الموظفين وان لاتسمح بااستقطاع دينار واحد من الرواتب لان اي استقطاع بعد ان صوت البرلمان على الغائه هو نسف للقانون والدستور الذي اعطى صلاحيات للبرلمان بالتعديل على القوانيين ولايمكن السماح بهذه الخطوة بعد ان صوت على الغائها البرلمان .واضاف البعيجي على الحكومة ان لاتتعكز على رواتب الموظفين في كل ازمة مالية يتعرض اليها البلد ولابد ان تجد الحلول المناسبة بعيدا عن رواتب الموظفين لانه من غير الممكن ان يكون راتب الموظف عرضة لكل ازمة مالية يمر بها بلدنا .بالتالي لن نقبل او نسمح باي استقطاع على رواتب الموظفين ولأي سبب كان خصوصا بعد ان تم رفع سعر صرف الدولار الذي اضر بجميع ابناء الشعب العراقي لذلك على الحكومة ان تقف مع شعبها لاان تعمل ضده

يتبع...

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