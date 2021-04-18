توضيح من الرصد الزلزالي بخصوص حدوث هزة أرضية في البصرة

2021/04/18 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أصدرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الأحد (18 نيسان 2021)، توضيحاً بخصوص الهزّة الأرضية التي شهدتها محافظة البصرة صباح اليوم.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هزة أرضية قوية بدرجة 5،9 درجات ضربت منطقة بوشهر الجنوبية في إيران صباح هذا اليوم الاحد، وهي الاقرب لمحافظة البصرة العراقية وقد وضحت أثر اهتزازها مركز مدينة البصرة".

وأضافت، أن "هزة أرضية أخرى كانت قد ضربت العراق شمال شرقي منطقة ام قصر في محافظة البصرة يوم الجمعة الماضي 16/4/2021 بقوة 3،3 على قياس ريختر، كما أكدت خبر الزلزال، المراصد الزلزالية لوزارة النقل".

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