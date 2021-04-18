2021/04/18 | 10:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الأحد، النشرة الجوية والبحرية المتوقعة لمحافظة البصرة ليومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في "بحر العراق".

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الشركة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (18 نيسان 2021)، أن "الحالة الجوية والبحرية المتوقعة خلال الساعات الثمان والأربعين المقبلة ستكون على النحو الآتي:

الاثنين 19 – 04 – 2021

الـطــقــس: صحو تتخلله بعض الغيوم مع غبار مثار في النهار خاصة على المناطق المكشوفة بسبب نشاط الرياح السطحية و درجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق

درجات الحرارة: الصغرى: 23 العظمى: 38

الريـــاح: شمالية غربية معتدلة السرعة ( 15 – 15 ) كم/ساعة تنشط على فترات الى (30 – 40) كم/ساعة تصل أحياناً في النهار الى (50) كم/ساعة.

مدى الرؤيــــة : (8 – 10) كم وفي الغبار اقل من (3) كم.

حالة البحر: خفيف الى معتدل الموج يعلو احياناً ارتفاع الموج: (2 - 6) قدم.

الريـــاح: شمالية غربية (15 – 40) كم/ساعة تصل أحياناً الى ( 50 ) كم/ساعة .

درجة حرارة الماء: 21

الثلاثاء 20 – 04 – 2021

الـطــقــس: صحو تتخلله بعض الغيوم الى غائم جزئي و درجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق

درجات الحرارة: الصغرى: 25 العظمى : 40

الريـــاح: شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ( 05 – 25) كم/ساعة.

مدى الرؤيــــة : (8 – 10) كم.

حالة البحر : خفيف الى معتدل الموج ارتفاع الموج: (1 - 3) قدم.

الريـــاح: شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه ( 10 – 30 ) كم/ساعة .

درجة حرارة الماء : 21

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحو مع غبار مثار.. أجواء ’بحر العراق’ خلال اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحو مع غبار مثار.. أجواء ’بحر العراق’ خلال اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).