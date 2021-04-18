اعتقال رئيس حزب عراقي في بغداد

2021/04/18 | 11:11 - المصدر: عين العراق

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اعتقلت قوة أمنية خاصة فجر اليوم الأحد رئيس حزب الحل عضو تحالف "العزم" جمال الكربولي في العاصمة بغداد.

وقال مصدر مطلع، بأن قوة امنية بأمرة لجنة مكافحة الفساد في العراق اعتقلت جمال الكربولي وشقيقه لؤي في منطقة اليرموك وسط بغداد بتهم تتعلق بالفساد.

وأضاف المصدر أن عملية اعتقال رئيس حزب الحل، وشقيقه لؤي جاءت وفق أوامر قبض صادرة من القضاء العراقي.

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