الارصاد تعلن حالة طقس العراق للأيام المقبلة (جداول)

2021/04/18 | 11:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأحد، توقعاتها للحالة الجوية في البلاد، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة لتقترب اليوم من 40 مئوية في بعض المحافظات.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (18 نيسان 2021)، أن "درجات الحرارة تصل إلى 39 درجة مئوية في محافظتي ميسان والبصرة، و38 درجة مئوية في بغداد، والأنبار، وكربلاء، وبابل، والنجف، وفي أربيل ودهوك ستكون درجة الحرارة 32 درجة مئوية".

واضاف البيان، أن "الطقس في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية سيكون غائما جزئيا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً خلال اليوم، واليومين المقبلين".

N.A

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