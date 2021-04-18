هيئة النزاهة تعلن إصدار حكم بالحبس والغرامة على مدير شركة حكومية بعد ضبطه متلبساً بالرشوة

2021/04/18 | 11:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، إصدار حكم بالحبس والغرامة على مدير شركة حكومية بعد ضبطه متلبساً بأخذ الرشوة داخل أحد مطاعم العاصمة العراقية بغداد.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة: إن محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت حكماً … Readmore

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