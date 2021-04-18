الكاظمي يؤكد ان لا بديل للخطاب المعتدل والحوار الديني له دور اساسي في تجاوز آلام الماضي

2021/04/18 | 11:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي حاجة البلاد إلى الخطاب المعتدل، مشيراً إلى أن “الحوار الديني ممكن أن يلعب دوراً أساسياً في تجاوز الكثير من آلام الماضي”.جاء ذلك في كلمة للكاظمي خلال مأدبة إفطار جمعت عدداً من علماء الدين … Readmore

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