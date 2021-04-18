الجيش التشادي يؤكد أنه دمر رتلا لمتمردين قادمين من ليبيا

2021/04/18 | 11:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش التشادي أنه “دمر” السبت رتلا من المتمردين هاجم شمال البلاد في 11 نيسان/ابريل يوم الانتخابات الرئاسية المحسومة بالتأكيد لمصلحة الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين عاما.وأكدت هيئة أركان الجيش التشادي في بيان تلاه الناطق … Readmore

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