القانونية النيابية: تعطيل العمل بمجالس المحافظات يعد مخالفة دستورية

2021/04/18 | 11:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، شرطاً لإعادة العمل بمجالس المحافظات، فيما أكدت أن تعطيل العمل بها يعد مخالفة دستورية.وقال عضو اللجنة سليم حمزة في تصريح صحفي، إن “تعطيل مجالس المحافظات يعد مخالفة دستورية، ولكن آلية إعادتهم الى العمل لا يمكن ان تتم من خلال قانون الموازنة”، مبيناً أن “الموازنة إدارة مالية للمؤسسات وليست لإعادة مجالس المحافظات”.وأكد على “ضرورة صدور قرار قانوني من مجلس النواب، لإعادة أعضاء مجالس الأقضية والنواحي ورؤساء الوحدات الإدارية وغيرهم، سواء الذين خصصت لهم حصة أموال في الموازنة أم لم تخصص، لانه لا يمكن لهؤلاء الاستفادة من التخصيصات المالية ما لم يكن […]

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