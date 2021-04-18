بسبب إصابته بكورونا.. عراقي ينهي حياته رمياً بالرصاص

2021/04/18 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قارأفاد مصدر محافظة ذي قار، اليوم الأحد (18 نيسان 2021)، بقيام موظف من سكنة المحافظة بإنهاء حياته رمياً بالرصاص في المحافظة.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "موظفا يعمل في شركة أور العامة، من تولد 1972، أقدم على الانتحار رميا بالرصاص من سلاح نوع مسدس داخل منزله وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".وتابع المصدر، أن "التحقيقات الأولية بالحادث بينت أن الموظف قرر إنهاء حياته بعد إصابته بفيروس كورونا وتذمره من الوضع الذي هو عليه بسبب الإصابة".

وتابع، أن "الأجهزة الأمنية قامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

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