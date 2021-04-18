زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جنوب غرب إيران

2021/04/18 | 11:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هز زلزال بقوة 5.9 درجة جنوب غرب إيران، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

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