نحو 30 رحلة داخلية وخارجية.. تعرف على جدول الرحلات للخطوط الجوية العراقية ليوم الاثنين

2021/04/18 | 11:33 - المصدر: يس عراق

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2021-04-18

يس عراق: بغداد

اظهر جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية نحو 30 رحلة داخلية وخارجية لعواصم عربية واجنبية.

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