2021/04/18 | 11:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل.. فنانون يتلقون لقاح كورونا لتشجيع السكان على التطعيم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/18 | 11:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل.. فنانون يتلقون لقاح كورونا لتشجيع السكان على التطعيم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل.. فنانون يتلقون لقاح كورونا لتشجيع السكان على التطعيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).