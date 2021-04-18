جورج بوش الابن يصدر كتاب للوحات رسمها لمهاجرين لجعل الجدل حول المهاجرين “إنسانيا”

2021/04/18 | 11:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن إلى الجدل الحاد حول الهجرة بتأكيده في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” أن “الأميركيين الجدد” يلعبون “دورا إيجابيا”، داعيا إلى نظام تقدمي لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.ونشر الحاكم السابق لتكساس الولاية الحدودية … Readmore

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