الولايات المتحدة والصين “تتعهدان بالتعاون” بشأن أزمة المناخ

2021/04/18 | 11:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة والصين السبت أنهما “تتعهدان بالتعاون” بشأن قضية تغير المناخ، وذلك في بيان مشترك صدر عقب زيارة المبعوث الأميركي جون كيري إلى شنغهاي.وجاء في البيان المشترك الذي وقّعه كيري ونظيره الصيني شي شينهوا أن “الولايات المتحدة والصين … Readmore

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