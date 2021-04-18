2021/04/18 | 11:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر وزير المالية، علي علاوي، توجيها جديدا يخص المصارف الحكومية.وجاء في كتاب أصدره مدير مكتب وزير المالية، غفران كاظم نعمة، والذي وجهه إلى المصارف والهيئات والشركات والدوائر التابعة لهذه الوزارة كافة، أن وزير المالية علي علاوي “بعدم تكليف مدراء الأقسام ومعاونيهم ومدراء المكاتب إلا بعد استحصال موافقته”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



توجيه جديد من وزير المالية يخص المصارف الحكومية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. توجيه جديد من وزير المالية يخص المصارف الحكومية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. توجيه جديد من وزير المالية يخص المصارف الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).