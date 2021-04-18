المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تؤكد ان موعد إجراء الانتخابات هو حتمي ولا رجعة فيه

2021/04/18 | 11:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأحد، أن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين الأول المقبل، هو موعد “حتمي ولا رجعة عنه”.وجددت المفوضية في كلمتها الأسبوعية، اليوم، التزامها في “إنجاز المهام الموكلة إليها بإجراء انتخابات شفافة … Readmore

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