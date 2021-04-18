لجنة مكافحة الفساد تعلن اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي في العاصمة بغداد

2021/04/18 | 11:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة مكافحة الفساد، اليوم الاحد، اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي في العاصمة بغداد.هذا وكان رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير الشيخ صباح الكناني قد قال، ان “لجنة مكافحة الفساد القت القبض على المتهم لؤي الكربولي في بغداد بعد كشف … Readmore

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