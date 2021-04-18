صحة السليمانية: لقاحات كورونا آمنة وفعالة

2021/04/18 | 11:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت دائرة صحة محافظة السليمانية، اليوم الاحد، ان نسبة الاصابات والوفيات بفايروس كورونا في ارتفاع مستمر، داعية المواطنين الى الاستمرار في الالتزام بالتعليمات الصحية.

وقال الدكتور هيرش سليم نائب المدير العام لصحة السليمانية خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: ان نسبة الاصابات والوفيات بفايروس كورونا في محافظة السليمانية في ارتفاع مستمر ونحن نعاني من ازمة في توفير ردهات العناية المركزة وهذه المشكلة موجودة في عموم اقليم كوردستان والعراق.

واضاف: نحن نعمل على افتتاح ردهة جديدة للعناية المركزة في مستشفى الشهيد الدكتور هيمن لمعالجة المصابين بفايروس كورونا قريبا لمساعدة المصابين الذين يحتاجون الى العناية المركزة.

واوضح: ان الاعراض المصاحبة للقاح كورونا هي اعراض عادية وتوجد في اي لقاح، والانباء التي تنتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي هي ليست صحيحة واللقاحات آمنة وفاعلة ضد فايروس كورونا بشكل كبير.

وشدد على ان محافظة السليمانية لم تسجل لحد الآن اية اعراض جانبية مصاحبة للقاح كورونا، مشيرا الى ان اغلب الجرعات التي وصلت الى محافظة السليمانية قد وزعت على المواطنين بشكل كبير.

PUKmedia خاص

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