الصين تطور جهازا محمولا للكشف عن المخدرات

2021/04/18 | 11:43 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجازت وزارة الأمن العام الصينية تقييما لجهاز محمول للكشف عن المخدرات طوره باحثون بالأكاديمية الصينية للعلوم.

وبحسب وكالة “شينخوا” الصينية، يمكن للجهاز أن يعطي نتائج اختبار سريعة للكشف عن المورفين والميثامفيتامين والكيتامين، كما يمكنه تحديد كمية هذه المخدرات.

الجهاز المحمول، الذي طوره بشكل مستقل علماء بمعهد داليان للفيزياء الكيميائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، مزود بوحدة صغيرة لرصد الإشعاع الفلوري، كما يستخدم كاشف وضع العلامات الفلوري لعرض نتائج الاختبار.

ويمكن للجهاز اكتشاف كمية ضئيلة من المورفين تصل إلى نانوجرام في ملليلتر من المواد، ويستغرق الجهاز ما يزيد بقليل عن خمس دقائق لتحليل عينة، ويتمتع بمعدل دقة يصل إلى 96 في المئة.

وبحسب الباحثين، فإن جهاز الكشف عن المخدرات فعال من حيث التكلفة ويمكن استخدامه للكشف السريع عن المخدرات في الجبهات الأمامية لمكافحة المخدرات بالمناطق الحدودية.

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