النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على مسؤول عراقي ضبط متلبسا بـ 'الرشوة'

2021/04/18 | 11:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد، تفاصيل قرار الحكم الحضوري الصادر على مدان بالرشوة سبق أن ضبطته متلبسا بالجرم المشهود في أحد المطاعم في العاصمة بغداد.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، (18 نيسان 2021)، أفادت "بصدور قرار حكم بالحبس والغرامة بحق المدان الذي كان يشغل منصب مدير القسم القانوني لإحدى الشركات الحكومية".

وأشارت الدائرة إلى أن "ملابسات القضية تفيد بإقدام المدان على أخذ مبلغ مالي من مدير إحدى الشركات الحكومية مقابل وعود بإغلاق دعوى ادعى المدان وجودها ضد مدير الشركة، وبالفعل تم تحديد المبلغ والمكان الذي سيتم تسلم المبلغ فيه (أحد المطاعم في العاصمة بغداد) ليفاجأ المدان بأنه مراقب من ملاكات الهيئة، التي ضبطته متلبسا بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ الرشوة".

وتابعت موضحة أن "قرار الحكم الحضوري الصادر استنادا إلى أحكام المادة (310) وبدلالة المادة (308) من قانون العقوبات، والقاضي ب(الحبس والغرامة) أعطى الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار للدرجة القطعية".

وكانت ملاكات مديرية تحقيق بغداد التابعة للهيئة قد ضبطت مطلع كانون الثاني، بموجب مذكرة قضائية، المدان متلبسا بالرشوة، بعد عملية متابعة وتحر بأحد مطاعم العاصمة بغداد.

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