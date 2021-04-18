البنك المركزي يعلن خروج العراق من التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة

2021/04/18 | 11:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، عن خروج العراق من التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة.وذكر بيان للبنك، أنه “في إطار جهود البنك المركزي العراقي ومن خلال مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تطوير بيئة الأعمال بضمن معايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت الخزانة البريطانية في دائرة حكومة المملكة […]

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