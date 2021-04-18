العبادي: حكومة عبدالمهدي قتلت المتظاهرين بدم بارد ولا فضل امريكي او ايراني على العراق

2021/04/18 | 11:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي: – حكومة عبدالمهدي قتلت المتظاهرين “بدم بارد”.– لا الامريكان ولا الإيرانيين لهم فضل على العراق وشعبه في مكافحة الإرهاب.– البعض يلجأ للدين ليحصل على مناصب.– وضع العراق الاقتصادي أسوأ من السابق.

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