النزاهة تنشر تفاصيل ضبط مدان متلبسا بتلقي الرشوة من مدير احدى الشركات

2021/04/18 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن تفاصيل قرار الحكم الحضوريِّ الصادر بحق مُدانٍ بالرشوة سبق أن ضبطته مُتلبّساً بالجرم المشهود في أحد المطاعم بالعاصمة بغداد.

وقالت الهيئة في بيان ان المُدان أقدم على أخذ مبلغٍ ماليٍّ من مُدير إحدى الشركات الحكوميَّة، مقابل وعودٍ بإغلاق دعوى ادَّعى المُدان وجودها ضدَّ المدير، والاتفاق على تلقيه مبلغا محددا مقابل ذلك، ليُفاجأ بضبطه متلبسا في أحد المطاعم في العاصمة بغداد مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة.

وأضاف البيان ان قرار الحكم الحضوريّ بالحبس والغرامة أعطى الحقَّ للجهة المُتضرّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار للدرجة القطعيَّة.

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