ارتفاع اسعار صرف الدولار في العراق

2021/04/18 | 11:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسة بالعاصمة العراقية بغداد ومحال الصيرفة....

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