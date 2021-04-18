انباء عن اعتقال رئيس حزب الحل العراقي جمال الكربولي

2021/04/18 | 11:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة مكافحة الفساد، اليوم الاحد، اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي في العاصمة بغداد....

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